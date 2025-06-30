Владельцы «Кливленда», «Детройта» и «Филадельфии» заплатили по 250 миллионов долларов за присоединение к женской НБА к 2030 году

Женская НБА объявила о новом расширении.

Лига намерена довести число команд до 18. В следующем году к текущим 13 клубам добавятся «Торонто» и «Портленд».

В сезоне-2028 к участникам присоединится «Кливленд», годом позже – «Детройт» и, наконец, «Филадельфия».

Владельцы последних трех клубов внесли по 250 миллионов, что в 5 раз превышает сумму, которую заплатил «Голден Стэйт», дебютировавший в текущем розыгрыше лиги.