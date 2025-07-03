Исаак Бонга является объектом интереса нескольких клубов и может вернуться в НБА

Исаак Бонга рассматривает варианты выступления в США.

25-летний форвард (203 см) из Германии был выбран 39-м на драфте-2018 НБА и провел 4 года в лиге. В последний раз он выступал в США в сезоне-2021/22.

После этого Бонга вернулся в Европу и играл за «Баварию» и «Партизан ». Баскетболист набирал 7,7 очка, 4,5 подбора и 1,1 передачи за 25 минут в среднем в прошедшем сезоне Евролиги .

Форвард завоевал золото Чемпионата мира со сборной в 2023 году и принял участие в олимпийском турнире в Париже.

По сообщению источников, баскетболист вызывает интерес у нескольких команд НБА . Бонга может еще раз попробовать свои силы в американской лиге.