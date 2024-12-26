Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS

Филипп Гафуров вернется в HOOPS.

23-летний тяжелый форвард покинул ЦСКА-2 по соглашению сторон и перейдет в медиакоманду HOOPS, которая выкупит его контракт.

Гафуров уже выступал за HOOPS в Летней лиги UBA и был главной звездой команды. По информации «Перехвата», зимой у игрока было несколько предложений от команд Суперлиги.

Нынешний сезон Гафуров начинал в ЦСКА-2 в качестве игрока стартовой пятерке, однако в декабре выпал из ротации. Показатели форварда в 8 матчах Суперлиги составили 8,3 очка, 4,9 подбора и 1,8 передачи за 21,5 минуты.