Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS
Филипп Гафуров вернется в HOOPS.
23-летний тяжелый форвард покинул ЦСКА-2 по соглашению сторон и перейдет в медиакоманду HOOPS, которая выкупит его контракт.
Гафуров уже выступал за HOOPS в Летней лиги UBA и был главной звездой команды. По информации «Перехвата», зимой у игрока было несколько предложений от команд Суперлиги.
Нынешний сезон Гафуров начинал в ЦСКА-2 в качестве игрока стартовой пятерке, однако в декабре выпал из ротации. Показатели форварда в 8 матчах Суперлиги составили 8,3 очка, 4,9 подбора и 1,8 передачи за 21,5 минуты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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