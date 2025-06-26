«Орландо» связывался с «Кливлендом» по поводу Дариуса Гарлэнда до обмена Десмонда Бэйна

«Мэджик» интересовались Дариусом Гарлэндом.

Клуб был одним из претендентов на разыгрывающего «Кливленда ».

Брайан Уиндхорст сообщает, что «Кавальерс» не выставляют защитника на рынок обменов и не предлагают его сами, но не отказываются от переговоров, инициированных другими командами.

Среди потенциальных партнеров по сделке выделялись «Финикс » с пакетом вокруг Кевина Дюрэнта и «Орландо ».

«Санз» в итоге договорились с «Хьюстоном». «Мэджик» предпочли выменять Десмонда Бэйна из «Мемфиса ».