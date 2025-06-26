«Орландо» связывался с «Кливлендом» по поводу Дариуса Гарлэнда до обмена Десмонда Бэйна
«Мэджик» интересовались Дариусом Гарлэндом.
Клуб был одним из претендентов на разыгрывающего «Кливленда».
Брайан Уиндхорст сообщает, что «Кавальерс» не выставляют защитника на рынок обменов и не предлагают его сами, но не отказываются от переговоров, инициированных другими командами.
Среди потенциальных партнеров по сделке выделялись «Финикс» с пакетом вокруг Кевина Дюрэнта и «Орландо».
«Санз» в итоге договорились с «Хьюстоном». «Мэджик» предпочли выменять Десмонда Бэйна из «Мемфиса».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1373 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPNCleveland
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