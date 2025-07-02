Данкан Робинсон подпишет контракт на 3 года и 48 миллионов с «Детройтом»

Данкан Робинсон перейдет в «Пистонс».

Подписание будет оформлено по схеме «сайн-энд-трэйд». «Хит» получат форварда Симоне Фонтеккьо (29 лет, 201 см) в этой сделке.

Робинсон (31 год, 201 см) подпишет контракт на 3 года и 48 миллионов, который должен был получить Малик Бизли (28 лет, 193 см), находящийся под следствием из-за возможного участия в незаконной деятельности на ставках. Бизли был одним из лучших «снайперов» прошедшего чемпионата, «Детройт » рассчитывает, что Робинсон сможет компенсировать его отсутствие.

В прошедшем сезоне Робинсон набирал 10,9 очка (43,7% с игры, 39,3% из-за дуги), 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

Перешедший в «Майами » Фонтеккьо отыграл 75 матчей и набирал 5,9 очка и 2,8 подбора за 16,5 минуты в среднем.