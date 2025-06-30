Коллин Гиллеспи подпишет гарантированный однолетний контракт с «Финиксом»

«Санз» сохранят Коллина Гиллеспи.

26-летний разыгрывающий (185 см) провел успешный сезон за клуб, выступая на условиях двустороннего контракта.

Гиллеспи набирал 5,9 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи за 14 минут в среднем и в марте обновил рекорды карьеры по очкам (22) и передачам (10) в игре с «Миннесотой».

Баскетболист проведет еще один год в «Финиксе», подписав стандартный гарантированный контракт.