Расселл Уэстбрук и Тайус Джонс станут целями «Сакраменто» в случае неудачи с Деннисом Шредером

«Кингз» ищут основного разыгрывающего.

Ранее команда отказалась от идей с Дрю Холидэем и Трэем Янгом. На данный момент наиболее реальной считается кандидатура Денниса Шредера .

Сообщается, что Шредер продолжает обсуждение дальнейшего сотрудничества с «Детройтом », в котором оказался в середине сезона после участия в обмене Джимми Батлера.

Если вариант с Шредером не состоится, «Сакраменто » нацелится на Расселла Уэстбрука или Тайуса Джонса .

Уэстбрук, скорее всего, окажется на рынке свободных агентов после года в «Денвере». 36-летний защитник набирал 13,3 очка, 4,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата в регулярном сезоне, попадая 44,9% бросков с игры, 32,3% трехочковых и 66,1% штрафных.

Тайус Джонс провел сезон в «Финиксе», заработав 3 миллиона долларов. 29-летний разыгрывающий набирал 10,2 очка, 2,4 подбора и 5,3 передачи в среднем.