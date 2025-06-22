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Евробаскет-2025. Женщины. Бельгия встретится с Чехией, Испания сыграет с Швецией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.

Чехией встретится с Бельгией, Швеция сыграет с Испанией и другие встречи.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Группа С

Бельгия – Чехия

22 июня. 18.30

Черногория – Португалия

22 июня. 21.15

Положение команд: Чехия – 2-0, Бельгия – 2-0, Португалия – 0-2, Черногория – 0-2.

Группа D

Швеция – Испания

22 июня. 16.15

Великобритания – Германия

22 июня. 19.00

Положение команд: Испания– 2-0, Германия – 1-1, Швеция – 1-1, Великобритания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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