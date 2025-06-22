Евробаскет-2025. Женщины. Бельгия встретится с Чехией, Испания сыграет с Швецией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.
Чехией встретится с Бельгией, Швеция сыграет с Испанией и другие встречи.
Евробаскет-2025
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Группа С
Бельгия – Чехия
22 июня. 18.30
Черногория – Португалия
22 июня. 21.15
Положение команд: Чехия – 2-0, Бельгия – 2-0, Португалия – 0-2, Черногория – 0-2.
Группа D
Швеция – Испания
22 июня. 16.15
Великобритания – Германия
22 июня. 19.00
Положение команд: Испания– 2-0, Германия – 1-1, Швеция – 1-1, Великобритания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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