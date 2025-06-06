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Иван Ургант об Энтони Эдвардсе: «Четверо детей от четырех женщин за один год – это только начало. Будем и здесь ждать рекордов»

Иван Ургант оптимистично смотрит на карьеру Энтони Эдвардса.

«Давайте будем ждать и здесь рекордов. Четверо детей от четырех женщин за один год – это только начало. Посмотрим, что будет в следующем году.

Энтони Эдвардс – человек, привлекающий атлетизмом. Он имеет потенциал Майкла Джордана. Они похожи по пластике, по прыжку, по летучести, по характеру. У них разное обаяние: в жизни он довольно замкнутый, но он был обаятельным и улыбался.

Когда происходит большая звезда? Когда его начинают любить и им интересоваться люди, которые ничего не понимают в баскетболе.

Энтони Эдвардсом, мы знаем точно, заинтересованы четыре женщины, и сейчас они заинтересованы в получении алиментов. Я не удержался и внимательно рассмотрел фотографии этих женщин: Энтони Эдвардс – человек, который верен своему типажу.

Понятно, как работает мозг Энтони. Он пришел, увидел, зачал – так я бы назвал жизнь Энтони. Муравьиная ферма такая получается», – рассудил шоумен в эфире «Взял Мяч».

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
logoЭнтони Эдвардс
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logoМиннесота
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