Букмекеры еще в начале мая были уверены, что Шэй Гилджес-Александер станет MVP финала НБА

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер был признан MVP финала НБА-2025.

Его «Тандер» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Индиану». Гилджес-Александер набрал 29 очков, 12 передач, 5 подборов и 2 блока в решающей седьмой игре (103:91).

Букмекеры еще в начале мая были уверены, что защитника «Оклахомы» признают «самым ценным игроком» финала. После победы над «Денвером» во 2-м раунде плей-офф на MVP Гилджес-Александера давали коэффициент 1.62, вторым шел Джейлен Брансон (6.00), третьим – Энтони Эдвардс (7.50).

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