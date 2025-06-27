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Агенты Виктора Лахина предложили российским топ-клубам подписать баскетболиста

Представители Лахина предложили услуги своего клиента клубам Единой лиги ВТБ.

Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», агенты Виктора Лахина предложили российским топ-клубам подписать игрока.

Лахин (23 года, 212 см) не был выбран на драфте НБА-2025.

В мае баскетболист получил разрыв сухожилия на левой ноге, в результате чего не смог участвовать в преддрафтовых просмотрах.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2424 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
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МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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