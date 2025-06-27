Агенты Виктора Лахина предложили российским топ-клубам подписать баскетболиста

Представители Лахина предложили услуги своего клиента клубам Единой лиги ВТБ.

Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», агенты Виктора Лахина предложили российским топ-клубам подписать игрока.

Лахин (23 года, 212 см) не был выбран на драфте НБА-2025.

В мае баскетболист получил разрыв сухожилия на левой ноге, в результате чего не смог участвовать в преддрафтовых просмотрах.