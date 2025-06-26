46 матчей, 10 минут на площадке и 6 очков за игру: ожидания букмекеров от Демина в дебютном сезоне НБА

Егор Демин будет выступать за «Бруклин».

Букмекер БЕТСИТИ выпустил специальную линию на статистику россиянина в дебютном сезоне в НБА.

Ожидается, что Демин сыграет минимум в 46 матчах, наберет очки в 28 встречах и в среднем будет проводить на площадке по 10 минут. Также от россиянина ждут в среднем по 6 очков и 2 передачи за игру.

«Бруклин» выбрал Демина под восьмым пиком. Это самый высокий пик в истории российского баскетбола – ранее раньше всех на драфтах НБА выбрали форварда Ярослава Королева, который ушел 12-м в «Клипперс» в 2005 году.

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