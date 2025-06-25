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Маурицио Герардини стал президентом итальянской лиги

Маурицио Герардини назначен новым президентом Итальянской баскетбольной лиги.

Член консультативного совета «Фенербахче» был единственным кандидатом на эту должность и был избран президентом с трехлетним мандатом, начинающимся с утверждения окончательного бюджета на сезон-2024/25, до которого нынешний президент Умберто Гандини останется на своем посту.

«Я благодарю клубы за предоставленную возможность и доверие, и хочу поблагодарить Умберто Гандини за работу, проделанную в интересах итальянской лиги за эти годы.

Я постараюсь помочь клубам в развитии и крупных изменениях, которые переживает мир баскетбола: это будет интересный вызов, и я рассчитываю на помощь каждого. Мне нравятся такие слова, как обмен, устойчивость, прозрачность и позитив», – сказал Герардини после выборов.

Герардини вернулся в итальянский баскетбол после его ухода из «Тревизо» в 2006 году. 

Начиная с 2006 года он работал в НБА в качестве вице-президента и ассистента генерального менеджера «Торонто», затем в 2013 году был нанят «Оклахомой» в качестве старшего советника по международным делам.

После восьмилетнего пребывания в НБА Герардини работал генеральным менеджером «Фенербахче» с 2014 по 2022 год, когда он стал членом консультативного совета клуба. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Маурицио Герардини
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