«Прорветесь в финал в следующем году?» Леброн Джеймс потроллил фанатов «Нью-Йорка»
Форвард «Лейкерс» не упустил случая подколоть болельщиков «Никс».
«Фанаты «Нью-Йорка», как вы там? Прорветесь в финал в следующем году? Посмотрим, посмотрим», – сказал Джеймс во время записи своего подкаста на сцене фестиваля Fanatics Fest.
В этом году «Никс» впервые за 25 лет дошли до финала Востока, где уступили «Индиане» (2-4).
«Лейкерс» Леброна Джеймса второй год подряд вылетели в первом раунде.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1268 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница LakeShowYo в соцсети X
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