«Прорветесь в финал в следующем году?» Леброн Джеймс потроллил фанатов «Нью-Йорка»

Форвард «Лейкерс» не упустил случая подколоть болельщиков «Никс».

«Фанаты «Нью-Йорка », как вы там? Прорветесь в финал в следующем году? Посмотрим, посмотрим», – сказал Джеймс во время записи своего подкаста на сцене фестиваля Fanatics Fest.

В этом году «Никс» впервые за 25 лет дошли до финала Востока, где уступили «Индиане» (2-4).

«Лейкерс » Леброна Джеймса второй год подряд вылетели в первом раунде.