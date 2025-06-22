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«Прорветесь в финал в следующем году?» Леброн Джеймс потроллил фанатов «Нью-Йорка»

Форвард «Лейкерс» не упустил случая подколоть болельщиков «Никс».

«Фанаты «Нью-Йорка», как вы там? Прорветесь в финал в следующем году? Посмотрим, посмотрим», – сказал Джеймс во время записи своего подкаста на сцене фестиваля Fanatics Fest.

В этом году «Никс» впервые за 25 лет дошли до финала Востока, где уступили «Индиане» (2-4).

«Лейкерс» Леброна Джеймса второй год подряд вылетели в первом раунде.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1268 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница LakeShowYo в соцсети X
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