«Оклахома» закончила сезон с выдающимся сочетанием показателя «плюс/минус» (12,8) и среднего возраста команды (25,6)

«Тандер» провели статистически уникальный сезон.

У команды лучший показатель «плюс/минус» на 100 владений (12,8) в «регулярке» со времен «Чикаго »-1995/96. У «Оклахомы»-2025 также самый молодой состав (25,6) в этом веке среди команд с показателем выше «+10».