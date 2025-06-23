«Оклахома» закончила сезон с выдающимся сочетанием показателя «плюс/минус» (12,8) и среднего возраста команды (25,6)
«Тандер» провели статистически уникальный сезон.
У команды лучший показатель «плюс/минус» на 100 владений (12,8) в «регулярке» со времен «Чикаго»-1995/96. У «Оклахомы»-2025 также самый молодой состав (25,6) в этом веке среди команд с показателем выше «+10».
Под каким номером драфта видите Егора Демина?3468 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Лева Акабаса
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