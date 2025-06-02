Лу Дорт: «Никола Топич уже начал тренироваться с нами, видно, насколько уверенно он чувствует себя с мячом»

Лу Дорт прокомментировал восстановление Николы Топича.

19-летний сербский разыгрывающий упал до 12-й позиции на драфте-2024 и пропустил первый сезон в НБА из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Топич входит в заключительную стадию своей реабилитации.

«Он все еще много работает над восстановлением, но уже виден его талант. В последнее время он начал играть с нами, участвовать в наших тренировках. Травма его еще беспокоит, но уже видно, как уверенно он чувствует себя с мячом и каким типом игрока он будет в будущем», – поделился защитник «Тандер» Лу Дорт.