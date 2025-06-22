Дарио Шарич воспользовался опцией продления контракта с «Денвером» на сезон-2025/26

Дарио Шарич останется в «Денвере» в следующем сезоне.

Хорватский форвард воспользовался опцией игрока в контракте с «Наггетс» и продлил соглашение на сезон-2025/26 за 5,4 млн долларов, сообщает агент Шарича Мишко Ражнатович.

Шаричу пока не удалось получить постоянную роль в ротации «Денвера ». Форвард сыграл всего в 16 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,5 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 13 минут на паркете.