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Дарио Шарич воспользовался опцией продления контракта с «Денвером» на сезон-2025/26

Дарио Шарич останется в «Денвере» в следующем сезоне.

Хорватский форвард воспользовался опцией игрока в контракте с «Наггетс» и продлил соглашение на сезон-2025/26 за 5,4 млн долларов, сообщает агент Шарича Мишко Ражнатович.

Шаричу пока не удалось получить постоянную роль в ротации «Денвера». Форвард сыграл всего в 16 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,5 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 13 минут на паркете.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница агента Мишко Ражнатовича в соцсети X
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