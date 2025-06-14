0

«Фенербахче» следит за ситуацией с Джабари Паркером в «Барселоне»

Будущее Джабари Паркера в «Барселоне» остается неясным.

«Фенербахче» следит за ситуацией с форвардом в испанском клубе, в особенности если кто-то из турецкой команды уйдет в НБА.

У Паркера еще есть год контракта, и если «Фенербахче» попытается переманить форварда, «Барселона» запросит крупный выкуп.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3111 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoДжабари Паркер
logoФенербахче
logoБарселона
logoTurkish Airlines EuroLeague
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Стивен Адамс продлит контракт с «Хьюстоном» – 39 млн долларов за 3 года
110 минут назад
«Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик
9сегодня, 17:33Видео
Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта
1сегодня, 17:20Видео
Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» встречается с «Миннесотой» и другие матчи
1сегодня, 17:15Live
Демар Дерозан: «Самое замечательное в «Оклахоме» – это стабильность и связь между игроками»
4сегодня, 17:02
«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом по уплаченному налогу на роскошь в истории НБА
8сегодня, 16:05Фото
Финал чемпионата Израиля отложен из-за обострения конфликта с Ираном
сегодня, 15:38
Трэйси Макгрэйди: «Всегда указывали, что я ростом 203 сантиметра, но я выше»
17сегодня, 15:25
Джериан Грант продлил контракт с «Панатинаикосом» до 2028 года
сегодня, 14:55
«Монако» отстранил Майка Джеймса от участия в финальной серии чемпионата Франции
2сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Шеми Оджелей подпишет 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»
39 минут назад
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» принимает «Анадолу Эфес» в решающем матче серии
сегодня, 18:04Live
В 4-м матче финала было зафиксировано фолов больше, чем в первых трех встречах. Матч судил Скотт Фостер
3сегодня, 18:01
Тренер УГМК Александр Лисичкин: «Ни клуб, ни сборная с лету не будут готовы вернуться на международную арену»
сегодня, 16:36
Агент Димитриса Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»
сегодня, 16:29
Сергей Долинин продлит контракт с «Енисеем»
сегодня, 16:20
«Кливленд» сможет обменять Айзека Окоро, если только добавит активы
сегодня, 14:00
Наталия Фураева: «Антониус Кливленд вызывал интерес у команд Евролиги, поэтому ускорились и договорились довольно быстро»
сегодня, 13:37
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе» в 3-м матче серии
1сегодня, 12:00
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» встретится с «Виртусом» во 2-м матче серии
сегодня, 12:00