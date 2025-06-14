«Фенербахче» следит за ситуацией с Джабари Паркером в «Барселоне»
Будущее Джабари Паркера в «Барселоне» остается неясным.
«Фенербахче» следит за ситуацией с форвардом в испанском клубе, в особенности если кто-то из турецкой команды уйдет в НБА.
У Паркера еще есть год контракта, и если «Фенербахче» попытается переманить форварда, «Барселона» запросит крупный выкуп.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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