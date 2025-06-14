«Фенербахче» следит за ситуацией с Джабари Паркером в «Барселоне»

Будущее Джабари Паркера в «Барселоне» остается неясным.

«Фенербахче » следит за ситуацией с форвардом в испанском клубе, в особенности если кто-то из турецкой команды уйдет в НБА.

У Паркера еще есть год контракта, и если «Фенербахче» попытается переманить форварда, «Барселона » запросит крупный выкуп.