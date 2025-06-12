«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
«Буллз» хотят сохранить Билли Донована.
Клуб не разрешил «Нью-Йорку» провести собеседование со своим специалистом.
«Буллз» ценят Донована за его тренерскую компетентность, коммуникативные способности и связи с игроками и другими членами организации», – сообщил инсайдер Кей Си Джонсон.
Донован пополнил расширяющийся список действующих главных тренеров, заинтересовавших «Никс». Клуб уже получил отказы во встречах с Име Удокой, Крисом Финчем, Джейсоном Киддом и Куином Снайдером.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Кей Си Джонсона
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