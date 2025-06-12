«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом

«Буллз» хотят сохранить Билли Донована.

Клуб не разрешил «Нью-Йорку » провести собеседование со своим специалистом.

«Буллз» ценят Донована за его тренерскую компетентность, коммуникативные способности и связи с игроками и другими членами организации», – сообщил инсайдер Кей Си Джонсон.

Донован пополнил расширяющийся список действующих главных тренеров, заинтересовавших «Никс». Клуб уже получил отказы во встречах с Име Удокой, Крисом Финчем, Джейсоном Киддом и Куином Снайдером.