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«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом

«Буллз» хотят сохранить Билли Донована.

Клуб не разрешил «Нью-Йорку» провести собеседование со своим специалистом.

«Буллз» ценят Донована за его тренерскую компетентность, коммуникативные способности и связи с игроками и другими членами организации», – сообщил инсайдер Кей Си Джонсон.

Донован пополнил расширяющийся список действующих главных тренеров, заинтересовавших «Никс». Клуб уже получил отказы во встречах с Име Удокой, Крисом Финчем, Джейсоном Киддом и Куином Снайдером.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Кей Си Джонсона
logoБилли Донован
logoНБА
logoЧикаго
logoНью-Йорк
возможные переходы
logoКрис Финч
logoДжейсон Кидд
logoИме Удока
logoКуин Снайдер
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