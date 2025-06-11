«Никс» запросили разрешения на встречи с Крисом Финчем и Име Удокой и получили отказы
«Нью-Йорк» неудачно начал кампанию по поиску нового тренера.
Подтверждается интерес «Никс» к ряду уже занятых работой специалистов. ESPN сообщает, что клуб обратился к «Миннесоте» и «Хьюстону» за разрешениями на собеседования с Крисом Финчем и Име Удокой. Обе организации ответили отказами.
По информации Шэмса Чарании, запроса в «Даллас» по поводу Джейсона Кидда пока не поступало, но клуб также не одобрит встречу со своим сотрудником.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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