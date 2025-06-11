«Никс» запросили разрешения на встречи с Крисом Финчем и Име Удокой и получили отказы

«Нью-Йорк» неудачно начал кампанию по поиску нового тренера.

Подтверждается интерес «Никс» к ряду уже занятых работой специалистов. ESPN сообщает, что клуб обратился к «Миннесоте» и «Хьюстону» за разрешениями на собеседования с Крисом Финчем и Име Удокой. Обе организации ответили отказами.

По информации Шэмса Чарании, запроса в «Даллас» по поводу Джейсона Кидда пока не поступало, но клуб также не одобрит встречу со своим сотрудником.