Евробаскет-2029 пройдет в Испании, Греции, Словении и Эстонии

Финальная стадия Евробаскета-2029 пройдет в Мадриде.

ФИБА официально объявила, что Мадрид, Испания, примет финальную стадию Евробаскета 2029 года. Финальный этап включает в себя 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финальный матч.

Матчи группового этапа пройдут в Испании, Греции, Словении и Эстонии.

Испания в последний раз принимала финал Евробаскета в 2007 году. Тогда сборная Испании вышла в финал, но проиграли России.