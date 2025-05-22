Евробаскет-2029 пройдет в Испании, Греции, Словении и Эстонии
Финальная стадия Евробаскета-2029 пройдет в Мадриде.
ФИБА официально объявила, что Мадрид, Испания, примет финальную стадию Евробаскета 2029 года. Финальный этап включает в себя 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финальный матч.
Матчи группового этапа пройдут в Испании, Греции, Словении и Эстонии.
Испания в последний раз принимала финал Евробаскета в 2007 году. Тогда сборная Испании вышла в финал, но проиграли России.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Евробаскета в соцсети X
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