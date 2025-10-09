Келел Уэйр оформил дабл-дабл (29+12) в проигранном матче со «Сперс»

Келел Уэйр стал лучшим в «Хит» в предсезонном матче.

На счету 21-летнего центрового дабл-дабл – 29 очков, 12 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот за 26 минут со скамейки запасных. Уэйр реализовал 12 из 19 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 2 из 3 с линии.

«Майами» уступил «Сан-Антонио» со счетом 107:112, это третье поражение команды в «предсезонке» (0-3).