29 очков Квинтена Поста и Эл Джей Крайера в 4-й четверти на двоих помогли «Голден Стэйт» совершить камбэк в матче с «Портлендом»

«Уорриорз» добились победы в финальном отрезке предсезонной игры.

Команда уступала «Блэйзерс» со счетом 78:97 перед началом заключительной 12-минутки, но выиграла ее со счетом 51:26 и одержала общую победу – 129:123.

29 из 51 очка на счету центрового Квинтена Поста (15) и разыгрывающего Эл Джей Крайера (14).

Всего Пост набрал 20 очков, 4 подбора и 2 передачи за 25 минут на площадке (7 из 14 с игры, 4 из 9 из-за дуги). Центровой стал самым результативным игроком своей команды.

В активе Крайера 14 очков (4 из 5 с игры, 3 из 3 трехочковых), 2 передачи и 1 перехват за 12 минут.