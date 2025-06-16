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Тайриз Халибертон: «Самое замечательное в серии плей-офф – это возможность взять реванш»

Лидер «Пэйсерс» поделился мыслями перед 5-й игрой финала.

«Самое замечательное в серии плей-офф – это возможность взять реванш. Думаю, в этом вся прелесть спорта. У тебя могут быть хорошие и плохие игры, но нет ничего лучше матча, в котором ты реабилитируешься. Я с нетерпением жду этого момента вместе с нашей командой. Мы выйдем, будем бороться. Нам нужно быть готовыми к серьезному испытанию, которое нас ждет», – сказал Халибертон.

«Индиана» уступила «Оклахоме» в 4-м матче и позволила сравнять счет в серии (2-2).

5-я игра начнется 17 июня в 3.30 по московскому времени.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NBA
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