«Автодор» расстался с Маратом Цыбиковым
Центровой покинул саратовский клуб.
«Автодор» объявил о завершении сотрудничества с Маратом Цыбиковым. Баскетболист находился в системе клуба с 2022 года.
Цыбиков (23 года, 216 см) принял участие в 7 матчах Единой лиги ВТБ прошедшего сезона, в среднем набирая 1,4 очка за 7 минут на паркете.
С февраля 2025 года центровой выступал за «Десну» из Высшей лиги на правах аренды.
Хьюстон
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Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
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