«Автодор» расстался с Маратом Цыбиковым

Центровой покинул саратовский клуб.

«Автодор » объявил о завершении сотрудничества с Маратом Цыбиковым. Баскетболист находился в системе клуба с 2022 года.

Цыбиков (23 года, 216 см) принял участие в 7 матчах Единой лиги ВТБ прошедшего сезона, в среднем набирая 1,4 очка за 7 минут на паркете.

С февраля 2025 года центровой выступал за «Десну» из Высшей лиги на правах аренды.