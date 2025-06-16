0

«Автодор» расстался с Маратом Цыбиковым

Центровой покинул саратовский клуб.

«Автодор» объявил о завершении сотрудничества с Маратом Цыбиковым. Баскетболист находился в системе клуба с 2022 года.

Цыбиков (23 года, 216 см) принял участие в 7 матчах Единой лиги ВТБ прошедшего сезона, в среднем набирая 1,4 очка за 7 минут на паркете. 

С февраля 2025 года центровой выступал за «Десну» из Высшей лиги на правах аренды.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3905 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
logoАвтодор
Марат Цыбиков
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»
413 июня, 17:10
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
12 июня, 18:07
Керем Кантер будет играть в Корее после завершения контракта с «Автодором»
16 июня, 19:52
Главные новости
«Зенит» официально продлил контракт с Георгием Жбановым на 3 года
сегодня, 09:22
Трэйси Макгрэйди: «Шэй играет в баскетбол так, как играл Кобе, как играл Эм Джей»
7сегодня, 09:13
Тайриз Халибертон: «Самое замечательное в серии плей-офф – это возможность взять реванш»
сегодня, 08:36
«Мемфис» не планирует расставаться с Джа Морэнтом или Джареном Джексоном-младшим
9сегодня, 06:27
Перстни для чемпионов: появились в позапрошлом веке и теперь подорожали в тысячи раз
сегодня, 06:00Спецпроект
Десмонд Бэйн будет играть за «Орландо» под номером «3»
сегодня, 05:59
Ти Джей Макконнелл: «Вся эта тема с «переоцененностью» Халибертона… Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни»
5сегодня, 05:38
Энджел Риз начала стычку после того, как ее дернули за волосы при борьбе за подбор
7сегодня, 04:48Видео
Женская НБА. Трипл-дабл Энджел Риз помог «Чикаго» обыграть «Коннектикут» в гостях, «Атланта» разгромила «Вашингтон» и другие результаты
1сегодня, 04:23
«Чикаго» работает над продлением контракта с Билли Донованом
11сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Хапоэля Тель-Авив» подтвердил интерес к Мицичу и опроверг слухи об Уэстбруке
16 минут назад
«В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»
42 минуты назад
«Енисей» продлил контракт с Сергеем Долининым
сегодня, 08:18
Неоклис Авдалас (51-й в рейтинге ESPN) снялся с драфта-2025
1сегодня, 08:03
«Лейкерс», вероятно, сохранят Кристиана Колоко и Трея Джемисона
1сегодня, 07:35
Леброн Джеймс строит роскошный особняк в Беверли-Хиллз
12сегодня, 07:11Фото
«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик». Шэннон Шарп дал совет Луке Дончичу
11сегодня, 06:46
Майкл Бизли всю игру провоцировал Дуайта Ховарда, крича ему в лицо и трогая себя за пах
8сегодня, 05:07Видео
Евгений Богачев: «Луи Лабери покидает УНИКС по обоюдному согласию»
вчера, 20:07
Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»
3вчера, 20:02