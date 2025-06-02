Миленко Богичевич продолжит тренировать «Автодор»

Главный тренер останется на своем посту.

Как сообщает «Перехват», контракт сербского специалиста Миленко Богичевича был автоматически продлен на один год, так как тренер не воспользовался опцией выхода.

Под руководством Богичевича саратовский клуб закончил прошедший регулярный сезон Единой лиги ВТБ на 6-м месте (20-24), напрямую выйдя в плей-офф, где уступил УНИКСу (0-3).