В 4-м матче финала было зафиксировано фолов больше, чем в первых трех встречах. Матч судил Скотт Фостер
В 4-м матче финала было зафиксировано 54 фола.
Общее количество фолов, совершенных в каждом матче финальной серии между «Оклахомой» и «Индианой» (2-2) на данный момент:
1-й матч – 41
2-й матч – 45
3-й матч – 44
4-й матч – 53
Главным судьей в четвертой встрече серии был Скотт Фостер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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