Кайри Ирвинг: «Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете»

Защитник «Далласа» обратился к зрителям своей трансляции.

«Я здесь, потому что это помогает мне с моим ментальным здоровьем. Это выводит меня из зоны комфорта, помогает устанавливать границы. Я стал гораздо более целеустремленным, и это помогает мне с восстановлением. Я смотрю финал, восстанавливаюсь после травмы, а мог бы быть подавленным или в депрессии. Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете. Поэтому, пожалуйста, не молчите, не закрывайтесь. Мне не все равно. Обращайтесь к своим близким. Не обязательно звонить каждый день, но проверяйте их. Спросите: «Как ты? Я люблю тебя». Это важно. Я люблю каждого из вас. Спасибо за вашу поддержку», – сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг заработал разрыв передней крестообразной связки в марте, «Даллас » рассчитывает на возвращение баскетболиста к январю 2026 года.