Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»

Демарре Кэрролл будет работать в «Санз».

Бывший игрок закончил выступление в НБА в сезоне-2019/20. Кэрролл играл под руководством Джордана Отта в «Бруклине» и работал вместе с ним в тренерских штабах «Лейкерс» и «Кливленда».

Отт пригласил 38-летнего специалиста в свою новую тренерскую команду в «Финиксе».