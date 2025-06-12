Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
Демарре Кэрролл будет работать в «Санз».
Бывший игрок закончил выступление в НБА в сезоне-2019/20. Кэрролл играл под руководством Джордана Отта в «Бруклине» и работал вместе с ним в тренерских штабах «Лейкерс» и «Кливленда».
Отт пригласил 38-летнего специалиста в свою новую тренерскую команду в «Финиксе».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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