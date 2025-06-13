Корлисс Уильямсон присоединится к тренерскому штабу Митча Джонсона в «Сперс»
«Сан-Антонио» укрепляет тренерскую команду.
Новым помощником Митча Джонсона, официально занявшего должность главного тренера, станет Корлисс Уильямсон.
Чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года завершил игровую карьеру в 2007 году.
В 2013 году Уильямсон присоединился к «Сакраменто» в качестве ассистента главного тренера, в 2016 ушел в «Орландо», а в 2018 вошел в штаб Игора Кокошкова в «Финиксе».
Последние два сезона 51-летний специалист провел в «Миннесоте».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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