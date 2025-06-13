Корлисс Уильямсон присоединится к тренерскому штабу Митча Джонсона в «Сперс»

«Сан-Антонио» укрепляет тренерскую команду.

Новым помощником Митча Джонсона, официально занявшего должность главного тренера, станет Корлисс Уильямсон.

Чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года завершил игровую карьеру в 2007 году.

В 2013 году Уильямсон присоединился к «Сакраменто» в качестве ассистента главного тренера, в 2016 ушел в «Орландо», а в 2018 вошел в штаб Игора Кокошкова в «Финиксе».

Последние два сезона 51-летний специалист провел в «Миннесоте».