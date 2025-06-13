Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос покинул команду

Специалист продолжит работу в другом месте.

Пападопулос присоединился к «Зениту » в 2020 году. За время его работы клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ, дважды завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок России.

В 2021 году «Зенит» дошел до четвертьфинала Евролиги, уступив в 5-матчевой серии «Барселоне».

Сообщается, что новым местом работы Пападопулоса станет «Хапоэль Тель-Авив ».