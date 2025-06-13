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Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос покинул команду

Специалист продолжит работу в другом месте.

Пападопулос присоединился к «Зениту» в 2020 году. За время его работы клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ, дважды завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок России.

В 2021 году «Зенит» дошел до четвертьфинала Евролиги, уступив в 5-матчевой серии «Барселоне».

Сообщается, что новым местом работы Пападопулоса станет «Хапоэль Тель-Авив».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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Манос Пападопулос
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