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Шэй Гилджес-Александер: «Не испытываю никакого эмоционального напряжения из-за Нембхарда»

Лидер «Оклахомы» отрицает, что его злит опека соотечественника Эндрю Нембхарда.

- У вас долгая история с Нембхардом. Он вас как-то эмоционально напрягает. Что происходит вообще?

– Не понимаю, о чем вы. Я абсолютно спокоен и не испытываю никакого эмоционального напряжения, – ответил Гилджес-Александер.

В финальной серии Гилджес-Александер реализует 35% бросков с игры при опеке Эндрю Нембхарда.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети журналиста Oklahoman Джоэла Лорензи
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