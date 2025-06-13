Шэй Гилджес-Александер: «Не испытываю никакого эмоционального напряжения из-за Нембхарда»
Лидер «Оклахомы» отрицает, что его злит опека соотечественника Эндрю Нембхарда.
- У вас долгая история с Нембхардом. Он вас как-то эмоционально напрягает. Что происходит вообще?
– Не понимаю, о чем вы. Я абсолютно спокоен и не испытываю никакого эмоционального напряжения, – ответил Гилджес-Александер.
В финальной серии Гилджес-Александер реализует 35% бросков с игры при опеке Эндрю Нембхарда.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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