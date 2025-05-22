Александр Петенев перешел в «Уралмаш»
Александр Петенев стал игроком «Уралмаша».
Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с форвардом (24 года, 197 см).
Петенев является воспитанником «Автодора» и выступал за команды системы саратовского клуба с 2016 года. В 2020 году форвард выиграл конкурс данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
В этом сезоне Петенев сыграл за «Автодор» 43 матча, набирая в среднем 6,3 очка, 3,1 подбора, 1,2 передачи и 1,0 перехвата.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Уралмаша»
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