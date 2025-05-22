Александр Петенев перешел в «Уралмаш»

Александр Петенев стал игроком «Уралмаша».

Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с форвардом (24 года, 197 см).

Петенев является воспитанником «Автодора » и выступал за команды системы саратовского клуба с 2016 года. В 2020 году форвард выиграл конкурс данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

В этом сезоне Петенев сыграл за «Автодор» 43 матча, набирая в среднем 6,3 очка, 3,1 подбора, 1,2 передачи и 1,0 перехвата.