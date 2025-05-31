«Автодор» расстанется с Эдуардом Раудом

Эдуард Рауд покинет тренерский штаб «Автодора».

Саратовский клуб в ближайшее время расстанется с ассистентом главного тренера Эдуардом Раудом, сообщает «Перехват».

Российский специалист присоединился к «Автодору » летом 2023 году, когда команду возглавил Миленко Богичевич. В контракте главного тренера сохраняется опция выхода.

В этом сезоне «Автодор» занял шестое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ и прошел в плей-офф напрямую.