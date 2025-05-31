«Автодор» расстанется с Эдуардом Раудом
Эдуард Рауд покинет тренерский штаб «Автодора».
Саратовский клуб в ближайшее время расстанется с ассистентом главного тренера Эдуардом Раудом, сообщает «Перехват».
Российский специалист присоединился к «Автодору» летом 2023 году, когда команду возглавил Миленко Богичевич. В контракте главного тренера сохраняется опция выхода.
В этом сезоне «Автодор» занял шестое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ и прошел в плей-офф напрямую.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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