Реджи Миллер о 3-м матче: «Важное значение сыграло то, что «Пэйсерс» не проигрывали с двузначной разницей»

Реджи Миллер прокомментировал победу «Пэйсерс» над «Тандер» в 3-м матче финала.

«Очень важное значение сыграло то, что «Пэйсерс» никогда не проигрывали с двузначной разницей, как в 1-м и 2-м матчах. Нужно держаться близко к «Тандер», потому что мы знаем, насколько они хороши, когда увеличивают преимущество.

«Пэйсерс» победили благодаря скамейке запасных, благодаря глубине состава. Мы видели это на протяжении всего плей-офф. Сегодня скамейка запасных «Пэйсерс» не подвела. Ти Джей Макконнелл был невероятен, его активность, его перехваты были великолепны, а Матурин обеспечил им очки», – сказал легендарный защитник.