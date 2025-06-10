Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» в 3-м матче серии (2-1)
Сегодня, 10 июня, в Адриатической лиге прошла третья игра финальной серии.
Сербский «Партизан» разобрался с черногорской «Будучностью» на своей площадке (83:67, 2-1).
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Третий матч
«Партизан» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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