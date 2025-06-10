Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» в 3-м матче серии (2-1)

Сегодня, 10 июня, в Адриатической лиге прошла третья игра финальной серии.

Сербский «Партизан » разобрался с черногорской «Будучностью» на своей площадке (83:67, 2-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Партизан» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.