Алекса Аврамович: «Играли с повышенной концентраций, энергией и довели дело до концовки, которую выиграли. Заслуженно»

Защитник ЦСКА поделился мыслями о 5-й игре финальной серии с «Зенитом».

Московский клуб одержал победу (89:84, 3-2), уступая 13 очков по ходу 4-й четверти.

– Опишите четвертую четверть. Как она смотрелась вашими глазами?

– Это было что-то невероятное. В какой-то момент мы проигрывали больше 10 очков, но затем продемонстрировали характер. Играли с повышенной концентраций, энергией и довели дело до концовки, которую выиграли. Заслуженно.

– Когда тренер взял тайм-аут при «-13», какие слова он подобрал, что вы так круто вернулись в игру?

– Послушайте, не было момента, чтобы я подумал о том, что игра для нас закончена. У нас был невероятный настрой на этот матч. Мы были готовы бороться 40 минут и даже больше, но слава Богу, что нам хватило основного времени. Всевышний поддержал нас за наши старания и самоотдачу.

– Ливио Жан-Шарль провел невероятную вторую половину. После удаления Тони Джекири он не садился отдыхать и сделал решающий блок-шот на Винсе Хантере в концовке.

– Вы правы, это было решающее действие. При «+3» он поставил шикарный блок-шот. Затем пошла наша атака и я, к сожалению, потерял мяч. В этом моменте у нас была плохая коммуникация с Мело. Он сделал хороший кат, но я этого не заметил. Это моя ошибка. Слава Богу, что она не оказалась решающей.

– Сделаете все возможное, чтобы закончить серию в московском матче?

– Мы играем в баскетбол. Речь идет про две равноценные команды. Все может быть. Самое главное, чтобы мы выиграли по итогам финальной серии. Неважно в каком количестве матчей.

В пятом матче серии Аврамович записал на свой счет 11 очков (3 из 8 с игры), 2 подбора и 4 перехвата.