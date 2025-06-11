Джордан Отт: «Моя работа в том, чтобы помочь Девину Букеру найти решения в игре и вырастить профессионалов с сильным характером»

Джордан Отт описал свой настрой на работу с «Финиксом».

«Мы все знаем, на что подписываемся, когда становимся тренером НБА .

Я пришел не для того, чтобы оглядываться назад, обсуждать то, что произошло. Я полностью сконцентрирован на движении вперед. Это мой единственный посыл.

Каждый тренер строит свою систему отталкиваясь от доступных игроков на обеих сторонах площадки. Есть предпочтительные стили, можно подстроиться под различные составы. Но по-настоящему заниматься организацией будет возможно, когда ростер станет понятен.

Мы будем активнее двигаться, быстрее организовывать атаки. Наладим коммуникацию и будем выкладываться на площадке.

Моя работа в том, чтобы помочь Девину Букеру найти решения в игре и вырастить профессионалов с сильным характером из молодежи.

Отношения строятся со временем на основе доверия. Уверен, что в следующем сезоне мы совершим рывок», – заключил 4-й главный тренер «Финикса » за 4 года.