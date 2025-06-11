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«Я заслужил право быть здесь». Джордан Отт прокомментировал связи с руководством «Финикса» через Мичиган Стэйт

Джордан Отт дебютирует в роли главного тренера.

40-летний специалист возглавил «Финикс» после признанных авторитетов – Фрэнка Вогеля и Майка Буденхольцера. Ассистент Кенни Эткинсона из «Кливленда» выделился из достаточно широкого круга других претендентов.

Отт окончил магистратуру в университете Мичиган Стэйт и был ассистентом в его баскетбольной программе. Владелец «Санз» Мэт Ишбия также учился в этом учебном заведении и играл за баскетбольную команду. Новый генменеджер клуба Брайан Грегори 5 лет был помощником главного тренера Мичиган Стэйт в студенческой лиге во время учебы Ишбии.

Отт прокомментировал эту связь.

«Я заслужил право быть здесь. 20 лет упорно трудился, чтобы оказаться на этом месте. Сотрудничал со многими великими людьми, тренерами и игроками, которые помогли мне развиваться, преодолевать трудности на пути к персональному росту.

Знаю, что я заслужил этот шанс. Буду работать так усердно, как только возможно, чтобы доказать, что мой выбор вызван правильными аргументами», – заключил новый главный тренер.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Брайан Грегори
Мэтью Ишбиа
logoФиникс
Джордан Отт
Университет Мичиган Стэйт
logoНБА
logoКенни Эткинсон
logoМайк Буденхольцер
logoФрэнк Вогель
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