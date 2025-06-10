Майкл Джордан не будет получать 40 миллионов долларов по контракту с NBC

Зарплата легенды НБА будет иной.

В последние недели в сети появились сообщения, что контракт Джордана с NBC принесет ему 40 миллионов долларов в год.

«Во время эфира со Стивеном Эй Смитом Патрик Бет-Дэвид упомянул слухи о том, что NBC платит Джордану 40 миллионов в год. Источник Front Office Sports заявил, что эта цифра (которая примерно вдвое превышает годовой доход Чарльза Баркли на TNT) недостоверна. В NBC отказались от комментариев», – написал Райан Гласпигель из Front Office Sports.

В следующем сезоне Майкл Джордан будет освещать НБА на канале NBC в роли специального корреспондента.