Видео
10

Демаркус Казинс чуть не начал драку с фанатами после удаления в матче пуэрториканской лиги

Охране пришлось удерживать бывшего игрока НБА.

Казинс, который в настоящее время является игроком «Гуайнабо», был удален с паркета во время игры против «Вакерос де Байамон». Когда он покидал площадку, то, похоже, спровоцировал некоторых фанатов на трибунах.

Когда игрок собирался войти в туннель, болельщики у входа начали бросать в него напитки. Казинс попытался добраться до обидчиков, но его удержала охрана.

Центровой вернулся в Пурто-Рико в 2025 году после двух лет выступлений в тайваньской лиге. Последней его командой в НБА был «Денвер» в сезоне-2021/22.

Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДемаркус Казинс
logoНБА
logoДенвер
чемпионат Пуэрто-Рико
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демаркус Казинс: «Как бы ни был велик Йокич, его невозможно продвигать, потому что он не такая уж великая личность»
235 июня, 13:38
Демаркус Казинс об «Оклахоме»: «Это начало династии»
294 июня, 18:14
Демаркус Казинс предпочел Джейлена Брансона Луке Дончичу: «Это очевидно. Один парень дома, а другой играет»
1120 мая, 19:45
Главные новости
Дон Нельсон: «Тайризу Халибертону следует быть немного более агрессивным в нападении»
8 минут назад
Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»
13 минут назад
Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»
342 минуты назад
«Оклахома» лидировала в счете 95% времени в первых двух матчах финальной серии
сегодня, 14:05
Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье
5сегодня, 13:52
«Даллас» отклонил просьбу «Нью-Йорка» поговорить с Джейсоном Киддом о должности главного тренера
9сегодня, 13:42
Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»
2сегодня, 13:25
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» в 1-м матче
3сегодня, 12:06
Тайриз Халибертон: «Когда приходит успех, люди всегда ищут повод дискредитировать тебя»
1сегодня, 12:06
Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алекса Аврамович об уходе из ЦСКА: «Может быть, я еще вернусь»
36 минут назад
Андрей Ватутин об уходе Аврамовича: «Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве»
56 минут назад
Алекса Аврамович: «Я влюбился в Россию»
1сегодня, 13:33
Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»
сегодня, 11:17
«Хапоэль» нацелился на проведение матчей Евролиги в Софии, «Маккаби» – в Белграде или Дубае
сегодня, 10:50
«Црвена Звезда» нацелилась на центрового «Галатасарая» Эбуку Изунду
сегодня, 07:50
Брэди Мэнек продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
1сегодня, 07:30
Джулиус Томас из тренерского штаба Тьяго Сплиттера в «Париже» претендует на должность главного тренера в Европе
сегодня, 07:15
Дилан Озетковски, скорее всего, заменит Балшу Копривицу в передней линии «Партизана»
сегодня, 07:08
«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова
сегодня, 06:53