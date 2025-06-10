Демаркус Казинс чуть не начал драку с фанатами после удаления в матче пуэрториканской лиги

Охране пришлось удерживать бывшего игрока НБА.

Казинс , который в настоящее время является игроком «Гуайнабо», был удален с паркета во время игры против «Вакерос де Байамон». Когда он покидал площадку, то, похоже, спровоцировал некоторых фанатов на трибунах.

Когда игрок собирался войти в туннель, болельщики у входа начали бросать в него напитки. Казинс попытался добраться до обидчиков, но его удержала охрана.

Центровой вернулся в Пурто-Рико в 2025 году после двух лет выступлений в тайваньской лиге. Последней его командой в НБА был «Денвер » в сезоне-2021/22.