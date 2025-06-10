Демаркус Казинс чуть не начал драку с фанатами после удаления в матче пуэрториканской лиги
Охране пришлось удерживать бывшего игрока НБА.
Казинс, который в настоящее время является игроком «Гуайнабо», был удален с паркета во время игры против «Вакерос де Байамон». Когда он покидал площадку, то, похоже, спровоцировал некоторых фанатов на трибунах.
Когда игрок собирался войти в туннель, болельщики у входа начали бросать в него напитки. Казинс попытался добраться до обидчиков, но его удержала охрана.
Центровой вернулся в Пурто-Рико в 2025 году после двух лет выступлений в тайваньской лиге. Последней его командой в НБА был «Денвер» в сезоне-2021/22.
Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости