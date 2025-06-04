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Демаркус Казинс об «Оклахоме»: «Это начало династии»

Демаркус Казинс уверен, что в НБА начинается династия «Оклахомы».

«Я думаю, что это очевидно. Мы в любом случае наблюдаем начало династии. Даже если они не выиграют чемпионат в этом году, они будут фаворитами в следующем сезоне.

Это определенно начало династии. Я думаю, что эта династия будет еще более могущественной, чем та, что мы видели у «Уорриорз». Эта команда «Тандер» создана для успеха в течение следующих 10-12 лет, что неслыханно для НБА», – сказал бывший игрок НБА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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