Аарон Уиггинс: «Часто думаю о своем пути в начале карьеры. Это научило меня быть благодарным»

Защитник «Тандер» объяснил, почему постоянная готовность так важна для его роли.

«Я часто думаю о том, откуда я родом, о своем пути в начале карьеры. Это научило меня быть благодарным. Использовать любую возможность, которая мне выпадает. Я поздно раскрылся, и это помогло мне морально – не бояться, независимо от того, что происходит или что от меня требуется», – сказал Уиггинс.

Защитник проводит свой 4-й сезон в составе «Тандер». В текущем плей-офф Уиггинс набирает в среднем 6,6 очка и 2,4 подбора.

Во 2-й игре финала 26-летний баскетболист записал на свой счет 18 очков, реализовав 6 из 11 бросков с игры, включая 5 из 8 трехочковых.