«Фивер» пришлось воспользоваться исключением в связи c травмами игроков для срочного подписания Ари Макдональд
«Индиана» борется с травмами.
За короткий срок из состава «Фивер» выбыли защитники Кейтлин Кларк, Софи Каннингем и Сидней Колсон. Сроки возвращения баскетболисток в состав пока четко не определены.
Клуб воспользовался исключением в связи с трудностями с составом, которое позволяет временно взять в команду игрока в случае менее 10 человек в активном ростере.
К «Фивер» присоединилась Ари Макдональд, которая была отчислена из «Лос-Анджелеса» до начала сезона.
Макдональд набирала 8,7 очка, 3,7 передачи и 2 подбора за 21,8 минуты в среднем в прошлом чемпионате.
«Индиана» идет 8-й с результатом 2-4.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы Фивер»
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