«Фивер» пришлось воспользоваться исключением в связи c травмами игроков для срочного подписания Ари Макдональд

«Индиана» борется с травмами.

За короткий срок из состава «Фивер» выбыли защитники Кейтлин Кларк, Софи Каннингем и Сидней Колсон. Сроки возвращения баскетболисток в состав пока четко не определены.

Клуб воспользовался исключением в связи с трудностями с составом, которое позволяет временно взять в команду игрока в случае менее 10 человек в активном ростере.

К «Фивер» присоединилась Ари Макдональд, которая была отчислена из «Лос-Анджелеса» до начала сезона.

Макдональд набирала 8,7 очка, 3,7 передачи и 2 подбора за 21,8 минуты в среднем в прошлом чемпионате.

«Индиана» идет 8-й с результатом 2-4.