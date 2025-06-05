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«Оклахома» – на 6-м месте в истории НБА по проценту побед до финальной серии

«Оклахома» в этом сезоне показала один из лучших результатов в истории лиги.

Процент побед «Тандер» в нынешнем сезоне занимает шестое место в истории НБА среди команд, вышедших в финальную серию.

«Оклахома» завершила регулярный чемпионат с результатом 68-14 (82,9%). Результат в плей-офф – 12-4 (75%).

1. «Чикаго» 1996: 88,3%

2. «Голден Стэйт» 2016: 85,9%

3. «Чикаго» 1997: 85,1%

4. «Голден Стэйт» 2017: 84%

5. «Бостон» 1986: 83%

6. «Оклахома» 2025: 81,6%

Четыре из первых пяти команд, в том году выиграли чемпионат.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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