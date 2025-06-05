«Оклахома» – на 6-м месте в истории НБА по проценту побед до финальной серии
«Оклахома» в этом сезоне показала один из лучших результатов в истории лиги.
Процент побед «Тандер» в нынешнем сезоне занимает шестое место в истории НБА среди команд, вышедших в финальную серию.
«Оклахома» завершила регулярный чемпионат с результатом 68-14 (82,9%). Результат в плей-офф – 12-4 (75%).
1. «Чикаго» 1996: 88,3%
2. «Голден Стэйт» 2016: 85,9%
3. «Чикаго» 1997: 85,1%
4. «Голден Стэйт» 2017: 84%
5. «Бостон» 1986: 83%
6. «Оклахома» 2025: 81,6%
Четыре из первых пяти команд, в том году выиграли чемпионат.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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