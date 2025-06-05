Эксперт Джейсон Макинтайр: «Я не в восторге от этой финальной серии НБА. Я хочу суперкоманды»
Джейсон Макинтайр высказал свое мнение о финале «Оклахома» – «Индиана».
«Я не в восторге от этой финальной серии НБА.
На месте НБА я бы изменил свою модель. Я хочу суперкоманды. Мне нравится, когда суперзвезды играют в финальной серии НБА, а у нас их нет. У нас нет династий. У нас есть дебюты, а это не так привлекательно, как было в течение последних 25 лет.
Давайте начистоту. Когда в НБА были суперкоманды, она была на пике своей популярности. И я виню в этом Адама Сильвера. Ты – причина, почему мы к этому пришли», – заявил эксперт Fox Sports.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Herd w/Colin Cowherd в соцсети X
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