Эксперт Джейсон Макинтайр: «Я не в восторге от этой финальной серии НБА. Я хочу суперкоманды»

Джейсон Макинтайр высказал свое мнение о финале «Оклахома» – «Индиана».

«Я не в восторге от этой финальной серии НБА .

На месте НБА я бы изменил свою модель. Я хочу суперкоманды. Мне нравится, когда суперзвезды играют в финальной серии НБА, а у нас их нет. У нас нет династий. У нас есть дебюты, а это не так привлекательно, как было в течение последних 25 лет.

Давайте начистоту. Когда в НБА были суперкоманды, она была на пике своей популярности. И я виню в этом Адама Сильвера . Ты – причина, почему мы к этому пришли», – заявил эксперт Fox Sports.