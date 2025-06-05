Пау Газоль о лиге НБА в Европе: «Это возможность для роста»
Пау Газоль высказался о создании новой европейской лиги под эгидой НБА.
«Работа ведется, она в процессе. Я вижу инициативу по улучшению европейской баскетбольной модели, и это возможность для роста. Посмотрим, как она сформируется и как будет развиваться.
Европейская баскетбольная модель должна развиваться и совершенствоваться. С экономической точки зрения она неустойчива, и подавляющее большинство команд теряют деньги», – сказала бывшая звезда НБА и Евролиги, выступая на открытии своей академии в Барселоне.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
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