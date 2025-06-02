«Финикс» сузил список претендентов на должность главного тренера до Джонни Брайанта и Джордана Отта из «Кливленда»
«Санз» близки к завершению кампании по поиску нового главного тренера.
После неудач с опытными, заслуженными специалистами, завершившимися непопаданием в плей-офф и увольнением Майка Буденхольцера, клуб решил попробовать посотрудничать с молодым тренером-дебютантом.
Серия собеседований, по информации инсайдера Шэмса Чарании, позволила сузить круг претендентов до двух членов тренерского штаба Кенни Эткинсона в «Кливленде»: Джонни Брайанта и Джордана Отта.
Отт работал в «Атланте» (2013-16), «Бруклине» (2016-22) и «Лейкерс» (2022-24).
Брайант (39 лет) сотрудничал с «Ютой» (2012-20) и «Никс» (2020-24).
Претенденты встретятся с владельцем «Санз» Мэтом Ишбиа на этой неделе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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