«Финикс» сузил список претендентов на должность главного тренера до Джонни Брайанта и Джордана Отта из «Кливленда»

«Санз» близки к завершению кампании по поиску нового главного тренера.

После неудач с опытными, заслуженными специалистами, завершившимися непопаданием в плей-офф и увольнением Майка Буденхольцера, клуб решил попробовать посотрудничать с молодым тренером-дебютантом.

Серия собеседований, по информации инсайдера Шэмса Чарании , позволила сузить круг претендентов до двух членов тренерского штаба Кенни Эткинсона в «Кливленде »: Джонни Брайанта и Джордана Отта.

Отт работал в «Атланте» (2013-16), «Бруклине» (2016-22) и «Лейкерс» (2022-24).

Брайант (39 лет) сотрудничал с «Ютой» (2012-20) и «Никс » (2020-24).

Претенденты встретятся с владельцем «Санз» Мэтом Ишбиа на этой неделе.