Крис Куинн и Джордан Отт прошли на следующий этап собеседований на должность главного тренера «Санс»

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

По его словам, ассистенты Крис Куинн («Майами») и Джордан Отт («Кливленд») вышли на этап общения с владельцем «Санс» Мэттью Ишбией.

Защитник «Финикса » Девин Букер, как сообщается, активно участвует в процессе выбора главного тренера.