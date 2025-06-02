Крис Куинн и Джордан Отт прошли на следующий этап собеседований на должность главного тренера «Санс»
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
По его словам, ассистенты Крис Куинн («Майами») и Джордан Отт («Кливленд») вышли на этап общения с владельцем «Санс» Мэттью Ишбией.
Защитник «Финикса» Девин Букер, как сообщается, активно участвует в процессе выбора главного тренера.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости