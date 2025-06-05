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Кендрик Перкинс: «Не хочу называть Девина Букера неудачником, но если он останется на перестройку «Санз», мне это не понравится»

Кендик Перкинс считает, что Девину Букеру надо сменить команду.

«Финикс» не смог выйти в плей-офф в этом сезоне и остается связанным максимальным контрактом Брэдли Била с правом вето.

«Девин Букер должен покинуть «Санз». Это межсезонье многое расскажет о нем. Ему 28, будет 29, он вошел в пиковый возрастной период. Он должен реализовать себя прямо сейчас.

Но его команда далеко не пройдет. Она не попадет даже в список 16 лучших с учетом Западной конференции. «Даллас», «Лейкерс», «Денвер». «Оклахома», «Миннесота», «Хьюстон». Это уже 6. И можно продолжать дальше.

Не хочу дойти до того момента, когда придется назвать Девина Букера неудачником. Но если ему нормально сидеть на одном месте, пока организация будет перестраиваться, и не попробовать свои силы в борьбе за титул, мне это не понравится», – заключил эксперт ESPN.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
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